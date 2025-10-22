Amb el focus al Districte 6

El Districte 6, especialment el barri de Sant Pere Nord, ha esdevingut fa un temps en un focus de preocupació. La delinqüència, amb el tràfic de drogues i la tinença d’armes blanques al capdavant, i els problemes de convivència, com els botellots, els sorolls, insalubritat i la proliferació dels immobles ocupats, fan que la percepció d’inseguretat hagi incrementat de forma exponencial. Per primer cop, la Junta de Seguretat Local va posar xifres a les actuacions de la Policia Municipal en aquest districte. Durant l’últim any, s’ha dut a terme 6.491 serveis al Districte 6, dels quals 1.500 eren dispositius planificats, com vigilàncies coordinades i control d’establiments públics. Aquesta combinació d’intervencions reactives i dispositius planificats representa uns 18 serveis diaris. Amb aquesta vigilància intensiva, els resultats estan arribant amb la reducció dels delictes. Sabem, però, que això no és suficient i que caldrà continuar fent el control de prop.\r\n