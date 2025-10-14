Un càtedra exemplar

L’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació de Terrassa (Intexter) de la UPC i l’empresa de moda Adolfo Domínguez van firmar ahir un acord per la creació d’una nova càtedra d’empresa “I+AD en Qualitat i Innovació Tèxtil”. Mitjançant aquest conveni, s’establiran línies de recerca conjunta, així com per promoure activitats de formació i detecció de talent. L’objectiu és investigar i desenvolupar projectes que fomentin tant la moda de qualitat com la sostenibilitat en el sector tèxtil. És la primera càtedra d’aquestes característiques en aquest àmbit industrial. També és el primer cop que l’empresa Adolfo Domínguez col·labora amb una universitat espanyola per subscriure un acord d’aquest tipus. Es tracta d’un acord exemplar, en què tothom guanya i que s’hauria de replicar més sovint. De fet, la millor manera que tenen les empreses d’innovar és cercar la col·laboració dels investigadors. Així doncs, esperem que més empreses s’adonin d’aquesta oportunitat.\r\n