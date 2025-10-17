Sense negociar no hi haurà pressupost

Queden poc de dues setmanes per al debat de pressupostos. L’equip de govern format per Tot per Terrassa i Junts va presentar dilluns uns comptes de 264,7 milions, amb un increment de 8,3 milions respecte de l’any anterior. El control de la despesa i l’aposta pel manteniment urbà en seran els eixos. Pel que fa als impostos i taxes, s’ha previst un increment del 2,5% per sota de l’IPC. L’oposició ja ha mostrat les seves discrepàncies amb el pressupost, ja que no dona resposta els reptes de futur de la ciutat. Tanmateix, per tirar-los endavant, l’executiu local haurà d’aconseguir algun aliat entre PSC, ERC o PP, i evitar així una pròrroga que no seria el punt més convenient per a la ciutat. Per tant, durant aquestes setmanes les negociacions seran intenses. Si s’interpreta des d’un punt de vista positiu, com més acords hi hagi, més beneficiós serà per a la ciutat. Si més no, tots volen el millor per a Terrassa. Això sí, cadascú té les seves prioritats.\r\n