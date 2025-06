Aquesta Festa Major, molta Aigua de Mery

Tornem a parlar avui de la Marca de Ciutat. Recordem que és aquest procés que ha començat aquesta setmana amb diferents tallers per trobar elements que ens identifiquin com a terrassencs i amb els quals puguem prestigiar la ciutat. En aquest context en el qual s’està treballant apareixen coses que semblen anecdòtiques, gairebé per fer broma, però que expressen allò que es busca amb la Marca de Ciutat. L’espai alternatiu La Taifa ha creat una beguda terrassenca. Es diu Aigua de Mery, un nom molt ocurrent i que denota humor barrejat amb terrassenquisme. Vermut negre, granissat de llimona i un toc de Viandox per donar-li aquell “què-sé-jo” tan terrassenc. Triomfarà aquesta Festa Major? Esperem que sí. Les petites coses, si acaben arribant al ciutadà, creen aquest sentiment de pertinença que tant necessitem. Tant de bo apareguin moltes iniciatives com aquesta que demostren que la ciutat està ben viva.