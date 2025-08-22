Un oasi lluny del brogit de la ciutat

Potser aquest estiu heu viatjat a Londres i heu quedat meravellats amb el seu Hyde Park. O heu volat fins a Nova York i heu quedat bocabadats amb Central Park. Sovint, tendim a valorar més les coses de fora que les que tenim a casa, a tocar de casa. Salvant les distàncies entre Terrassa i aquestes dues grans urbs, aquí tenim també un parc urbà que travessa la ciutat. Es tracta del parc de Vallparadís, l’oasi que molts terrassencs utilitzen durant tot l’any per anar a caminar, a córrer, a passejar en bicicleta, a llegir, a passejar el gos, a practicar tota mena d’esports o simplement a gaudir d’un bon llibre a recer de l’ombra d’un dels seus arbres. El parc ha estat especialment útil durant l’onada de calor, funcionant com una mena d’oasi on refugiar-se. Hem visitat el parc i hem pogut comprovar que gaudeix d’una gran vitalitat. Cadascú l’utilitza a la seva manera. Especialment els caps de setmana s’omple de gent de totes les edats. Cal redescobrir Vallparadís.\r\n