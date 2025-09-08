Assignatures pendents a l’escola

Com cada any, la tornada a l’escola està plena de moments emotius. Però també és el moment de reivindicació. El primer dia de classes de l’any passat el va protagonitzar una protesta de la comunitat educativa del Sala i Badrinas, que demanava el nou edifici per abandonar els barracons. Un any després, la seva situació continua amb la mateixa incertesa. Anys enrere, una altra de les reivindicacions era la recuperació de la línia a l’escola Agustí Bartra, com va passar amb la de Roc Alabert. Així mateix, la climatització dels centres continua sent una assignatura pendent. Serà una prioritat i un dels reptes a assolir. El curs escolar 2025-2026 també estarà marcat per la prohibició dels mòbils en l’etapa obligatòria. Es tracta d’una mesura per millorar el rendiment a l’aula. Els últims anys, els resultats han posat en evidència que el nivell educatiu dels alumnes catalans cada cop és més baix en les competències bàsiques.\r\n