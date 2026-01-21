Cal més inversió a la xarxa ferroviària

Catalunya va tornar a viure ahir una jornada excepcional, amb la paralització total del servei de Rodalies a causa de dos descarrilaments registrats dilluns a causa del temporal. La col·lisió d’un tren contra un mur de contenció a Gelida va causar un mort i cinc ferits greus. La paralització del servei és una decisió excepcional que el Govern de la Generalitat va haver de prendre davant la possibilitat que es produïssin altres incidents greus. Va ser una bona decisió, prudent, davant d’una situació anòmala i excepcional. Com a reflexió més profunda, hem consultat experts en transport públic i entitats econòmiques i socials de la comarca sobre les lliçons que ens ofereix el greu accident a Rodalies, i el missatge és clar i unànime: cal augmentar la inversió en el manteniment de la xarxa de Rodalies i, en conjunt, cal destinar-hi més pressupost. Les persones consultades consideren que és l’única manera de revertir el dèficit històric d’inversió a la xarxa ferroviària.\r\n