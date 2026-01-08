“Cap infant sense joguina”, de veritat

1.038 infants atesos, 3.125 joguines recollides i la implicació directa de 68 persones voluntàries, que han dedicat prop de 1.200 hores d’acció voluntària al llarg de tot el procés. Aquestes són les xifres de la campanya “Cap infant sense joguina”, que un any més ha coordinat i gestionat la Creu Roja Joventut Terrassa. Amb aquests números, la valoració ha de ser positiva, tant per part de l’entitat com per part de la societat terrassenca, que un any més s’ha bolcat amb la iniciativa solidària. Tanmateix, hi ha un detall que no pot passar per alt. La Creu Roja Terrassa s’havia preparat per ajudar 1.200 infants. Enguany, però, la demanda ha disminuït i no ha estat necessari arribar a aquesta xifra. Aquesta és una bona notícia, perquè vol dir que s’inicia un camí cap a una millor societat. En tot cas, s’ha de felicitar i agrair la tasca de la Creu Roja Terrassa, que ha comptat un cop més amb la col·laboració del Diari de Terrassa, entre altres empreses i entitats de la ciutat.\r\n