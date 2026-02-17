La demanda de lloguer a la ciutat

Fa mesos que parlem dels projectes que estan en marxa per construir promocions d’habitatge a la ciutat. Això és perquè trobar una llar ha esdevingut molt complicat a Terrassa. Les últimes dades d’Idealista ho confirmen. Segons el rànquing del quart trimestre del 2025 publicat pel portal, Terrassa és —juntament amb Getafe i Leganés— el municipi amb més demanda relativa d’habitatge de lloguer fora de les grans capitals. El perfil dels demandants de lloguer a la ciutat és ampli: joves que volen o necessiten emancipar-se, famílies amb ingressos limitats o persones amb contractes temporals, entre d’altres. A més, el nivell de vida continua incrementant i hi ha poc marge per a l’estalvi. Aquesta situació deixa els terrassencs sense gaires possibilitats d’aconseguir un habitatge, ni tan sols de llogar-lo. Anem tard i malament. Per tant, toca redreçar aquesta situació amb una aposta decidida per facilitar l’accés a l’habitatge.\r\n