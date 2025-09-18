Circ i veganisme de primer nivell

Aquest cap de setmana passarà un fet extraordinari a la ciutat. Tindrem dos esdeveniments de diferent àmbit però de primer nivell. I tots dos han viscut un procés semblant. Parlem del Festival de Circ de Terrassa, que ja ha arribat a la 16a edició. Sembla que va ser ahir quan el Tub d’Assaig 7.70 va iniciar aquesta aventura, de forma molt senzilla. Ara s’ha convertit en un referent del circ amb nou espectacles i dos tallers. La Maurina tornarà a ser l’epicentre d’aquest festival, que ha apostat per mantenir la qualitat. Aconsellem veure la gran gala de dissabte. L’altra gran cita serà la 6a edició del Vegan Fest, que proposa més de 80 activitats. El parc de Vallparadís acollirà conferències, tallers, mostres culinàries, espais de debat, música i activitats infantils. Tot això amb la participació d’experts internacionals. I és que ja és el festival vegà a l’aire lliure més important d’Europa. Cal anar-hi. Tant fa si s’és vegà o no, només per veure el festival.\r\n