Pas endavant per als pressupostos

Fa uns dies, quan es van presentar en una audiència pública els pressupostos, vam apuntar la possibilitat que enguany hi hagués dificultat per aprovar-los. La possibilitat que Tot per Terrassa i Junts es quedessin sense suport per aprovar els comptes hi era. Per això, demanàvem diàleg i negociació per evitar que les finances municipals s’encallessin i aturessin els projectes de ciutat. Sortosament, hi ha hagut seny entre els grups municipals. El PSC va anunciar ahir que s’abstindrà per facilitar l’aprovació dels pressupostos. Com dèiem, que el principal partit de l’oposició, malgrat no compartir les prioritats amb el govern –com és lògic–, decideixi fer aquest pas és important. Una vegada més es comprova que les formacions de la ciutat posen el benestar i futur dels terrassencs per sobre dels interessos partidistes. En els pròxims dies coneixerem el vot de la resta de partits i comprovarem si això és així.\r\n