El canvi d’hora a l’agenda política

La matinada de dissabte a diumenge, a les 3 tornaran a ser les 2, cosa que permetrà “dormir una hora més” i allargar una mica el cap de setmana. A partir d’ara, es farà fosc més d’hora i clarejarà abans al matí. El debat sobre si cal mantenir o eliminar el canvi d’hora ha tornat al centre de l’agenda política. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la seva intenció de proposar a la Unió Europea la fi dels canvis horaris estacional a partir del 2026. L’argument és doble: d’una banda, el suposat estalvi energètic ja no és significatiu amb les tecnologies actuals, i de l’altra, cada canvi provoca alteracions en el ritme biològic de les persones. Brussel·les s’ha mostrat receptiva, però prudents: la Comissió Europea adverteix que caldrà coordinar la mesura entre tots els estats membres per evitar desajustos econòmics i socials. Estem cansats del debat cada cop que hi ha un canvi d’hora. Ara toca prendre decisions.\r\n