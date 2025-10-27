Intervenció contra l’assetjament

El suïcidi de Sandra Peña i Dani Quintana, tots dos de 15 anys i possibles víctimes d’assetjament, palesa les nombroses fallades del sistema. El setembre, la Fiscalia General de l’Estat va mostrar preocupació per “la manca de prevenció i intervenció en l’entorn educatiu” davant els delictes d’assetjament escolar, xifrats per primera vegada en la memòria anual: 1.196 el 2024. Un estudi de Funcas del mateix any va revelar que, davant la inacció del centre educatiu a l’hora d’activar el protocol i solucionar el cas, el 24% de les famílies prenen la decisió de canviar el seu fill de centre. Així s’acaba l’assetjament. Avui, molts estudiants terrassencs faran vaga per denunciar que l’assetjament escolar no s’atura. Això s’explica perquè es donen situacions com el “cyberbullying” a través de les xarxes socials. Són fets que tenen lloc fora de l’entorn escolar i deixen poca empremta i, per tant, són més difícils de detectar. L’única solució, però, és una intervenció immediata.\r\n