Ciutats pendents del canvi climàtic

Cada 25 de setembre a Terrassa és molt difícil no recordar la tragèdia que va passar el 1962. Malgrat que enguany no és cap efemèride destacada, es compleix el 63è aniversari, el Diari de Terrassa ha volgut fer una reflexió amb experts sobre les condicions climatològiques que van provocar aquella riuada i les actuals. Sense anar més lluny, diumenge van caure a la ciutat 78 litres per metre quadrat. No és cap fet aïllat. Recordem que aviat farà un any del pas de la dana pel País Valencià. Aleshores, la comparació amb el que havia passat a Terrassa va ser contínua. En aquest context, el canvi climàtic és gairebé cada dia un tema d’actualitat, ja que es produeixen fenòmens puntuals però molt intensos i extrems. Els meteoròlegs coincideixen que, tot i que un episodi com la riuada del 1962 és poc freqüent, no es pot descartar que es torni a repetir. Estem preparats i tenim sistemes per evitar una altra tragèdia, però no ens podem refiar.\r\n