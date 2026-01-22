Cuidem Terrassa entre tots

Una de les prioritats de l’actual govern per a aquest mandat era la millora de l’espai públic. La neteja i la recollida de residus havien de ser una prioritat, a banda d’altres temes com la seguretat i la mobilitat. De fet, era una assignatura pendent d’aquesta ciutat. Si més no, caminar per carrers bruts dona una imatge de ciutat descuidada i desendreçada. Cuidem Terrassa és una campanya que pretén promoure el civisme. El 2025 es va registrar un augment d’incidències relacionades amb el manteniment de l’entorn urbà. Les 45.431 irregularitats emeses pels terrassencs suposen un 15% més que les dades del 2024. Entre les incidències més habituals registrades pels usuaris, destacaven les demandes referides a les àrees de contenidors (8,87%) i les que reclamaven una millor neteja dels carrers (8,53%). Al final, l’Ajuntament pot destinar-hi més recursos, però el que és més ideal és que els terrassencs hi posem de la nostra part i cuidem la ciutat entre tots.\r\n