El 90% de l’espai per aparcar, ocupat

Fa temps que parlem de la mobilitat a Terrassa. Amb l’objectiu de posar fi a aquest atzucac, l’Ajuntament ha iniciat l’elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) per al període 2026-2031 amb la presentació del document de diagnosi, que analitza l’estat actual dels desplaçaments a la ciutat. Les dades mostren que, tot i el creixement del transport públic, el vehicle privat ha recuperat pes en el període 2012-2023. En un dia feiner, es registren 418.700 desplaçaments en cotxe (45,5%), seguits dels desplaçaments a peu, amb 369.228 (40,1%) i, en tercer lloc, els viatges en autobús, amb 123.077 (14,49%). Aquesta fotografia inicial serà clau per definir les accions a implementar per millorar la mobilitat urbana. Un dels reptes serà solucionar l’estacionament. De fet, més del 90% dels espais per aparcar estan ocupats en molts trams del dia. Per trobar-hi una solució justa i transparent, s’hauran d’analitzar tots els elements que tenen pes en qualsevol decisió.