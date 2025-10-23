La sanitat en una ciutat que creix

Fa uns mesos explicàvem que la població de Terrassa era de 233.362 residents, el passat 1 de gener. L’actual creixement demogràfic de Terrassa coincideix gairebé al mil·límetre amb les previsions de l’Informe de Projecció Demogràfica de Terrassa 2033, elaborat pel Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat. Segons aquest document, es preveu que la ciutat superi els 246.000 habitants l’any 2033, una xifra que podria assolir-se abans si es manté el ritme actual. Això faria possible arribar als 250.000 habitants abans de deu anys. I amb la xifra rodona, arriben nous reptes. Un d’ells, i potser el més urgent, és el del sistema sanitari. La ciutat necessita un nou CAP-CUAP, el CAP Terrassa Nord, el desdoblament del CAP Rambla i l’ampliació del CAP Sud. Calen més recursos i més professionals per pal·liar la congestió actual. Si la situació està al límit en aquests moments, d’aquí a deu anys serà insostenible. Per tant, s’ha d’actuar ara, abans que sigui massa tard.\r\n