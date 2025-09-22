El creixement de la indústria

L’economia vallesana va evolucionar favorablement l’any 2024. El valor afegit brut (VAB) del Vallès Occidental va créixer l’any passat un 3,8%, segons les dades de l’“Anuari Econòmic Comarcal BBVA 2025”, presentat ahir. L’estudi, que analitza en profunditat l’evolució econòmica del 2024, indica que l’augment del VAB a la nostra comarca va ser lleugerament inferior a la mitjana catalana (4%). Tanmateix, un dels aspectes que es pot destacar d’aquest informe és la fortalesa de la indústria. De fet, el nostre passat industrial és el que es diferencia de la resta de territoris catalans. Si més no, l’aposta per la reindustrialització ha de marcar el full de ruta de l’economia comarcal. Si mirem les últimes dades, podem afirmar que anem pel bon camí. La indústria va encapçalar el creixement interanual del VAB (+4,6%), en bona part gràcies a l’aportació dels productes farmacèutics (+7,2%) i del material de transport (+6,9%).\r\n