Els estudiants, ofegats pels lloguers

Els joves universitaris que arriben a Terrassa per estudiar es troben amb preus de lloguer d’entre 400 i 600 euros per habitació i una oferta limitada de residències. Com passa a moltes altres ciutats universitàries, estudiar ja no depèn només de la vocació o de les notes, sinó també de la butxaca. La ciutat creix, també ho fan les universitats, i els graus que ofereixen. El nou grau en Medicina de la UPC és el millor exemple. De mica en mica, augmenta el nombre d’estudiants, i Terrassa és cada vegada més capaç d’atraure talent. Ara bé, aquest talent ha de poder viure a la ciutat. Una situació que obre un debat de fons sobre quin model d’habitatge i d’universitat es vol per a les següents generacions. En aquest context, hem de facilitar que sigui fàcil viure a Terrassa, o almenys, menys costós. L’aposta per ser una ciutat universitària és clara i tenim tots els elements, però la qualitat de vida és un factor clau. Que la crisi de l’habitatge no ho espatlli.\r\n