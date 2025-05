El 30% de les llars terrassenques es deixen més de 600 euros mensuals en alimentació i productes de compra habitual. Aquest percentatge s’eleva fins al 58% amb les llars que gasten més de 400 euros en aquest aspecte. Amb aquesta dada de l’enquesta de la Diputació de Barcelona, podem entendre els hàbits de consum dels terrassencs, ja que el preu és una de les seves preocupacions principals. Tenint en compte la inflació que va començar fa uns anys, la prioritat és reduir la despesa en alimentació. I una bona part busca els productes fora de la ciutat, sovint als municipis propers. I recorrem a Internet? Doncs no tant com es podria pensar. Un 46% de la població afirma no haver-ho provat mai, mentre que el 30,3% hi compra una vegada al mes. Només el 6% dels enquestats compren setmanalment a través de les pantalles. Si el comerç local no vol perdre el pas en aquesta cursa, ha de saber que el consumidor valora la qualitat i el producte de proximitat.