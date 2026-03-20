Els joves i els jocs d’aposta

Comporta molt estrès, molta tensió, malestar constant, mentides a l’entorn... acaba afectant en l’àmbit personal, familiar i, fins i tot, acadèmic o laboral. Aquestes són les conseqüències de l’addicció als jocs d’aposta, que cada vegada afecta més els joves. De fet, segons un estudi del Consorci Sanitari de Terrassa, prop d’un 30% d’aquests nous casos corresponen a menors d’edat, una realitat que fa uns anys era pràcticament inexistent. L’accés al joc a través d’internet ha trencat moltes de les barreres. Tot plegat té a veure amb la vulnerabilitat pròpia de l’adolescència. El cervell encara està en desenvolupament, especialment en les àrees encarregades de la presa de decisions i la valoració de riscos. Davant d’aquesta situació, el repte és educatiu i social. És necessari que els pares tinguin el control de l’activitat que tenen els seus fills a internet i que siguin capaços de conscienciar-los del risc. Sense fer de policies, cal enfortir la comunicació i la confiança.\r\n