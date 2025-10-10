Els perills de l’extrema dreta

Terrassa, com altres ciutats, viu des de fa ja alguns anys un auge de l’extrema dreta. Aquest moviment s’aprofita de la situació de descontentament generalitzat de la societat envers la política i utilitza les “fake news” per enganyar la població. Costa d’imaginar que el feixisme hagi retornat, quan només fa cinquanta anys que tenim drets i llibertats plenes. I és que enguany es commemora mig segle de la fi de la dictadura de Francisco Franco. A Terrassa s’organitzaran activitats per mostrar com era la repressió franquista. Es recordaran les víctimes del règim i es reivindicaran els valors democràtics amb xerrades, un documental, una ruta històrica sobre la Transició, teatre i jazz. Ara més que mai cal mostrar tot això a les noves generacions perquè entenguin que aquesta etapa està acabada i no es pot tornar a produir. Per això, els més joves han de saber de primera mà quins són els perills que amaga l’extrema dreta.\r\n