Inversió per reparar esvorancs

L’Ajuntament ha destinat 450.000 euros per a la reparació l’any que ve del col·lector de carrer Ample, tallat al trànsit des del març passat. La resta de la partida global de 950.000 euros serà per a les actuacions que es vagin considerant prioritàries al llarg de l’any. L’aparició d’esvorancs s’han convertit en un maldecap durant els últims mesos a la ciutat. Al darrere, hi conflueixen diversos factors determinants: un manteniment deficient durant dècades i una geologia complexa. El consistori ha admès en ocasions anteriors que la manca històrica d’inversió ha impedit conèixer l’estat real de la xarxa, fet que obliga a actuar de manera reactiva i afrontar urgències quan apareixen, en lloc de fer-ho preventivament. A aquesta obsolescència se suma la realitat del subsol: experts recorden que Terrassa està travessada per antics torrents soterrats. Som davant d’una situació que pot posar en perill els ciutadans. Per tant, cal destinar tot el que faci falta per solucionar-la.\r\n