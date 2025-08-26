Els reptes de l'obra nova a la ciutat

En ple mes d’agost, l’únic que no s’atura és la construcció d’habitatges d’obra nova a la ciutat. L’activitat a les promocions de la ciutat continuen ben actives i avancen a un ritme elevat. De fet, segons el portal Idealista, actualment hi ha fins a 37 promocions actives a Terrassa, una xifra que supera clarament ciutats com Sabadell (24) o Badalona (24) i que concentra gairebé un 30% de tota l’oferta del Vallès Occidental. Els motius d’aquest auge tenen a veure amb factors estructurals. Terrassa encara disposa de sòl urbanitzable, té preus més competitius que la primera corona metropolitana i una connexió excel·lent amb Barcelona, tant per carretera com en transport públic. L’arribada de nous veïns pot fer de Terrassa una ciutat més dinàmica i oberta. Però aquest creixement suposa un repte que cal assumir. La ciutat ha de tenir uns serveis adaptats a la nova realitat que implicarà aquests nous sectors. I la pregunta és: estem preparats?\r\n