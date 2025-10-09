Un espai obert i pol d’atracció al Centre

Els espais més vandalitzats també generen un efecte crida, segons els experts. La teoria de les finestres trencades, també coneguda com la teoria del vidre trencat, és la que sosté que els aspectes imperfectes de l’entorn generen la sensació que la llei no existeix. Per tant, en una situació en què no hi ha regulacions, és més probable que es produeixi vandalisme. Si ningú corregeix la finestra trencada d’un edifici, aviat les altres finestres faran el mateix. Si una comunitat presenta símptomes evidents de degradació i a ningú li importa, probablement culminarà amb un cau de la delinqüència. Al carrer de la Rasa, cantonada amb el carrer de Gaudí, hi havia un edifici que fins ara estava buit. Això generava problemes d’incivisme i vandalisme. Ahir es va posar la primera pedra del que serà la futura Casa de l’Arquitectura del Vallès. Amb aquest projecte també es guanya un espai obert, capaç de generar un nou pol d’atracció al Centre. Molt necessari.\r\n