L’atzucac de la mobilitat

El barri de la Cogullada està situat entre la C-58, la C-16, la Rambleta i altres vies. Ara els veïns veuen amb preocupació la rotonda que s’ha projectat a la rambleta del Pare Alegre, que traslladarà una part important del trànsit cap al seu barri. I és que actuarà com a distribució de la circulació i desviarà el seu recorregut habitual, i passarà per carrers com Navas de Tolosa i Joaquim de Sagrera. La reordenació de la mobilitat que demanen els veïns dels carrers de Galileu i Arquimedes afecta de forma indirecta altres zones de la ciutat. La conclusió és clara: ningú vol que el seu carrer sigui una autopista. Ni Galileu ni Arquimedes, ni cap altre. Fins aquí hi estaríem tots d’acord. Es tracta d’una demanda que s’entén perfectament. Però continuem en un atzucac. Canviar la mobilitat a Terrassa, com a qualsevol altra ciutat, és una missió complexa perquè els terrassencs es mouen cada dia. Per aquest motiu, s’ha de fer sempre amb una visió de ciutat.\r\n