Trenta anys fent comunitat

L’any 1995, el Diari de Terrassa titulava: “Premios al esfuerzo: La patronal terrassense convierte su ‘Nit de l’Empresari’ en un acto masivo de reafirmación empresarial”. Aquella primera edició, celebrada al pavelló municipal de Viladecavalls, va distingir empreses, empresaris i entitats com Cirsa, Norgren Martonair, Gratesa, Ramon Guinjoan i la Universitat Politècnica de Catalunya. Ahir, la Cecot va celebrar 30 anys de reconeixement al progrés empresarial, i consolida la seva cita anual com a espai de comunitat, interacció i creixement. Han passat moltes coses en aquestes tres dècades, però el teixit empresarial terrassenc ha demostrat la seva capacitat d’adaptació per poder avançar i evolucionar. Ara, la patronal vallesana reivindica el teixit empresarial com a motor de riquesa i benestar. A més, posa en relleu que el bé comú neix de la col·laboració entre el sector públic i la iniciativa privada. Com va dir el president de la Cecot, Xavier Panés, cal passar a l’acció.\r\n