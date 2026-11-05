La tecnologia i, en concret, la IA i els robots són cada dia notícia. El seu desenvolupament i la seva evolució són sorprenents. Els experts apunten que estem avançant com mai en la història. Per entendre què està passant, és convenient tenir informació de primera mà. A Terrassa, hi ha un centre de coneixement en forma de museu. Es tracta del MNACTEC. Al seu interior es poden trobar nombroses exposicions que ens ajuden a entendre el món en què vivim. Però n’hi ha una que és especialment útil en el moment en què estem ara. És la mostra “Robots. Dels autòmats de Leonardo als humanoides del futur”, que ofereix un recorregut històric de la robòtica a través de peces que van des dels primers mecanismes fins a màquines capaces d’aprendre i imitar moviments humans. Les aplicacions tècniques i les oportunitats, però també les amenaces i les limitacions. El present implica la tecnologia. Els robots ja són aquí a prop.\r\n