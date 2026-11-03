Un pla contra la crisi de l’habitatge

Dos plens gairebé seguits van aprovar coses importants per al futur de la ciutat. D’una banda, es va donar llum verda al pressupost per al 2027, l’últim any del mandat. Avui, però, volem centrar-nos en la sessió ordinària en la qual es va aprovar el Pla Local d’Habitatge 2026-2031. Es tracta del document que ha de marcar les polítiques municipals per afrontar la crisi residencial durant els pròxims sis anys. De fet, és un full de ruta que incorpora mesures per ampliar l’oferta assequible, mobilitzar pisos desocupats i reforçar el seguiment de les actuacions. La previsió és construir mil habitatges, amb una inversió de 150 milions d’euros, dels quals 250 s’entregarien abans que acabi aquest any. Entre les mesures hi ha la compra d’habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte i la protecció de l’habitatge habitual. En ple debat sobre la crisi de l’habitatge, cal posar el focus per trobar solucions efectives per als terrassencs.\r\n