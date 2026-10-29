La comarca del milió d’habitants

Sovint parlem del creixement demogràfic de Terrassa i els reptes urbanístics i socials que suposa això per a la ciutat. Avui, hem ampliat l’enfocament dins de la comarca en què estem i la situació és semblant. El Vallès Occidental s’encamina cap al milió d’habitants. Es tracta d’una xifra molt respectable. L’1 de gener del 2025, la comarca tenia 970.228 habitants, un 1,1% més que un any abans. Aquesta tendència a l’alça ens planteja una pregunta: els municipis i la comarca estan preparats per assumir més habitants amb els serveis, equipaments i infraestructures actuals? Un dels pilars és l’habitatge. Segons la Generalitat, el 2025 es van iniciar 2.393 immobles al Vallès. Però hi ha un dèficit d’habitatges. Pel que fa a les infraestructures i la mobilitat, cal un replantejament general. Quant als equipaments, la pressió en la sanitat és un fet per la manca de centres assistencials. Per tant, queda molta feina a fer abans d’assolir el milió d’habitants.\r\n