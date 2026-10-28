Involucrar les famílies

Ja vam comentar l’altre dia les informacions que indiquen que es preparen aldarulls a través de les xarxes socials a Terrassa, semblants als de Barcelona de dissabte passat. De fet, la Policia Municipal i els Mossos estan en vigilància per evitar que aquestes protestes acabin amb saquejos i actes vandàlics a la ciutat. Es tem que la nit de dissabte, amb la celebració de la Castanyada, sigui el context ideal que serveixi d’excusa per dur a terme aquests fets. Mentrestant, la Policia Municipal s’ha posat en contacte amb els instituts de la ciutat per informar les famílies de les conseqüències que pot tenir per als seus fills participar en saquejos i enfrontaments contra els cossos policials. L’objectiu és conscienciar els pares del risc real que corren els seus fills i aconseguir que siguin els seus aliats per frenar aquestes convocatòries. De fet, la seva implicació ha de ser clau. Qualsevol actuació preventiva serà bona si finalment s’aconsegueix evitar els aldarulls.\r\n