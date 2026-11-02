El govern de Tot per Terrassa i Junts tirarà endavant avui l’últim pressupost del mandat gràcies a l’abstenció del PSC. Els comptes del 2027, de 283,6 milions d’euros en el vessant ordinari, es votaran juntament amb les ordenances fiscals, que congelen impostos i taxes, en un ple extraordinari convocat a les 8 hores. L’alcalde, Jordi Ballart, va presentar ahir al matí la proposta definitiva i, a la tarda, els socialistes van confirmar que s’abstindran a canvi d’un paquet de millores en habitatge, seguretat, neteja i espai públic. Potser hi haurà gent decebuda amb aquesta decisió, però s’ha de dir que el PSC demostra un cop més que posa per sobre els interessos de ciutat als del partit. Com més aportacions s’integrin en un pressupost municipal, més divers i ric d’actuacions serà. Fer cessions i arribar a acords és també fer política, encara que s’estigui a l’oposició. De fet, no serveix de res negar-se a tot per decret i bloquejar la ciutat sense motius.\r\n