Casar-se torna a estar de moda

L’any 2025, l’Ajuntament de Terrassa va oficiar 286 matrimonis, la xifra més alta des que n’hi ha registres, mentre que les parròquies de la ciutat en van registrar 80. Alhora, les estadístiques de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) mostren que el matrimoni civil s’ha convertit en l’opció clarament majoritària, per sobre dels religiosos. Podria sobtar aquesta tendència, perquè casar-se és car. De fet, durant la crisi del 2008-2009 es va experimentar un descens de les bodes. En l’actualitat, la crisi de l’habitatge i l’alt cost de la vida frenen moltes parelles. Això explicaria per què l’edat de matrimoni ha avançat molt: la gent es casa quan ja té estabilitat laboral. En tot cas, casar-se s’ha tornat a posar de moda, sobretot pel fet que malgrat que és un acte tradicional, el sector s’ha modernitzat i ha sabut oferir un producte més atractiu. Sigui pel civil o per l’església, la revifada de les bodes està molt present a la ciutat.\r\n