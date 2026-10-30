L’aparador d’una ciutat en evolució

El comerç és un dels àmbits en què millor es poden llegir els canvis d’una ciutat. A Terrassa, la manera de comprar, els espais comercials i els mateixos negocis han evolucionat al ritme de les transformacions econòmiques i socials. De l’atracció que exercia el centre sobre els veïns de la comarca a l’arribada de les grans superfícies, de la conversió dels carrers en espais per a vianants a l’expansió de nous formats i canals de venda. Durant gairebé cinquanta anys, el Diari de Terrassa ha seguit aquesta evolució, ha donat veu als seus protagonistes i ha recollit les iniciatives que han contribuït a definir el model comercial de la ciutat. Ara, en el camí cap al nostre 50è aniversari, obrim amb aquest especial una sèrie dedicada a diferents capítols de la vida de la ciutat. Comencem pel comerç, una activitat que ha contribuït a configurar els seus carrers i la seva identitat i que avui afronta nous reptes per continuar tenint un paper central en la Terrassa del futur.\r\n