Els vàpers i els adolescents

La nova llei antitabac que prepara el Ministeri de Sanitat ampliarà els espais on està prohibit fumar a patis d’instituts, campus universitaris, sales de festa a l’aire lliure, instal·lacions esportives i vehicles d’ús laboral. Aquestes restriccions que recull l’esborrany de la reforma se sumarien a d’altres ja anunciades, com ara les terrasses i les marquesines d’autobús. Totes aquestes restriccions s’aplicaran tant al tabac clàssic com als vapejadors i el tabac escalfat. I és que els últims anys s’ha observat una tendència creixent que està substituint de mica en mica el tabac, i fins i tot, està cridant l’atenció i fidelitzant aquelles persones que fins ara no fumaven: les cigarretes electròniques o vàpers. D’entre els components dels vaporitzadors, habitualment s’hi pot trobar la nicotina, els saboritzants i additius químics. Es tracta d’un producte a l’abast dels adolescents i el seu perill resideix que no es considera un derivat del tabac. Els experts ja han advertit que no és un hàbit innocu.