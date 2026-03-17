És possible fer un palau d’esports?

A finals de febrer, des del Diari de Terrassa explicàvem com estava la situació del projecte del nou Palau de Congressos. L’alcalde, Jordi Ballart, havia avançat que l’objectiu és construir aquest equipament sobre l’actual Recinte Firal. La intenció del govern és que sigui multifuncional i que formi part d’un sistema més ampli d’instal·lacions firals a la ciutat. Es tracta d’un recinte amb una sala polivalent amb capacitat per a unes 5.000 persones i un cost estimat de 30 milions d’euros. A primera vista, aquest equipament seria incompatible amb la construcció d’un palau d’esports, una de les grans aspiracions dels terrassencs. El regidor d’Esports, Alberto Muñoz, ahir va deixar la porta oberta que els dos equipaments es puguin fer, tenint en compte que el Palau de Congressos no podria acollir esdeveniments esportius. Segurament, està en estudi, però suposa una important novetat respecte a allò que s’havia dit fins ara. I la pregunta és: hi ha diners per a tot?\r\n