“Sembla que caigui foc”. Segur que més d’un ha pronunciat o sentit recentment aquestes paraules. La calor és el tema estrella de conversa. Ahir, l’estació automàtica de Can Poal va marcar la temperatura més alta de l’any: 37,6 °C. Aquesta primavera, la ciutat ha registrat tres nits tropicals, els primers dies de l’estiu han estat especialment intensos i aquest juny podria convertir-se en el més càlid a Terrassa des que n’hi ha registres. Els experts apunten que els mesos de juliol i agost seguiran la mateixa línia. L’Ajuntament de Terrassa ha optat enguany per provar nous models de tendals a places amb zones de joc infantil per fer front a la calor i ha activat més de 50 refugis climàtics. Valorem la iniciativa, però potser el que caldria és apostar, entre tots, globalment, per mesures més contundents i duradores que no pas per accions puntuals. I més quan sembla que no serà cosa d’aquest any, sinó que ens haurem d’acostumar a viure estius que s’intensifiquen.