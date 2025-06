Manca de places d’escola bressol

En els darrers temps, el creixement de la ciutat és una preocupació que en algun moment s’haurà d’abordar de forma seriosa. Cada vegada que es donen les xifres de població, la tendència es confirma. L’última dada parlava de 233.362 habitants, una xifra que fa possible arribar a 250.000 abans de deu anys. En aquest context, ens trobem pensant si la ciutat està preparada per a aquest creixement. Un exemple d’això són les escoles bressol. Enguany, hi havia 619 places disponibles per al curs 2025-206. El problema és que 1.044 famílies han presentat la sol·licitud de preinscripció. En la comissió informativa de Promoció Econòmica i Educació, que es va celebrar ahir, els responsables municipals van indicar que les places ofertes cobreixen entre el 60% i el 72% de la demanda. De fet, en els dos anys de mandat, només s’han creat vint places noves d’escola bressol. Això només és una mostra dels problemes que tindrem abans del que ens pensem.