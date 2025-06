La revisió dels protocols de la festa

Des de fa un any i mig, s’està duent a terme una revisió dels protocols de Festa Major. Durant aquest temps, les entitats de la cultura popular i l’Ajuntament estan mantenint reunions per modificar o ajustar els actes troncals de la festa. Enguany, com a prova pilot es posaran en marxa petits ajustos. Es tracta d’avançar mitja hora la diada castellera que se celebra diumenge, per evitar les altes temperatures que es registren cap a les 15 hores. També es reduirà el temps del ball de lluïment a la Plaça Vella, un cop acabada la cercavila. Aquesta última modificació ha provocat el malestar a colles de foc, que consideren que perden el seu espai. Els protagonistes de la Festa Major són les entitats i és per això que s’ha de tenir en compte la seva reivindicació. Però també s’ha de valorar el treball previ i els acords que s’han pres fins ara per dissenyar uns actes com més lluïts millor. La reflexió i el treball han de continuar perquè la Festa Major mantingui l’interès i la tradició.