Fer llargues cues per estudiar FP

“Houston, tenim un problema”. Si centenars de persones fan cua durant tota la nit per optar a un grau a les portes de l’institut Santa Eulàlia alguna cosa està fallant. En l’edició de dimarts, vam explicar que Educació havia de posar a disposició 379 places de Formació Professional, després del procés de preinscripció. Això va provocar llargues cues en aquest centre de joves que volien obtenir la seva plaça d’FP. Aquest fet insòlit es podria veure des del punt de vista positiu, ja que sembla que els joves comencen a valorar la formació professional. Potser a poc a poc, deixarà de ser l’ànec lleig dels estudis. Si s’opta per estudiar un grau mitjà o superior per davant d’una carrera universitària vol dir que estan canviant les coses. També s’ha de destacar que els centres de la ciutat estan a un nivell molt alt. Tanmateix, els alumnes terrassencs haurien de poder triar els seus estudis sense haver de fer llargues cues a la nit com si hi hagués un concert multitudinari o rebaixes.\r\n