Ara que el Festival Jazz Terrassa toca el seu final, hem volgut trobar la resposta a la pregunta que l’organització va interpel·lar amb els seus cartells: “What is jazz?” És a dir, què és el jazz? Doncs hem consultat músics, experts i fins i tot l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Per descomptat, les respostes són heterogènies. És emoció compartida. És presència. És una manera d’estar al món. És llibertat. És escoltar, dialogar i confiar en el moment en què estàs tocant. És un gènere en què la improvisació és fonamental. És viu, és actual, és un llenguatge que dona veu a la gent jove, que crea comunitat... De fet, hi hauria una definició per a cada una de les persones a qui es fes la pregunta. En tot cas, després de veure l’afluència del cap de setmana passat al Pícnic Jazz al parc de Vallparadís, ens quedem amb la resposta de l’alcalde. Jazz és Terrassa i Terrassa és jazz. És la banda sonora de la ciutat i esperem que el festival sigui el mitjà de difusió durant moltes més edicions.\r\n