La defensa del català, al centre

La Diada a Terrassa ha posat de manifest, un cop més, el compromís de la ciutat amb la llengua catalana. En un context marcat per decisions judicials que poden afeblir-ne l’ús, especialment a l’escola, la resposta ha estat clara: cal defensar el català amb determinació, però també des de la unitat de tots els partits polítics i de la societat civil. El català és i ha de ser una eina de convivència i d’igualtat d’oportunitats, no de divisió. I cal acompanyar els mestres i donar-los eines per continuar-la garantint. La pluralitat d’entitats que han participat en l’acte institucional de l’Onze de Setembre demostra que el país és divers i la llengua, patrimoni de tothom. Com a tercera ciutat de Catalunya, Terrassa ha de ser referent en la promoció del català, amb polítiques per protegir-lo, però també amb el compromís quotidià de la ciutadania. La defensa de la llengua ha de ser al centre. Ara més que mai, cal fer del català, entre tots, una llengua viva, compartida i estimada.\r\n