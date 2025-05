La reducció del nombre de delictes

Un tiroteig en una discoteca el mes de març va reobrir el debat sobre la seguretat a la ciutat. I és que és habitual que hi hagi alarma social quan es produeixen fets puntuals com aquest. Aleshores, es van exposar les xifres de criminalitat per argumentar que la ciutat és segura. Aquesta bona tendència continua. Segons les dades del primer trimestre, la criminalitat a Terrassa s’ha reduït un 25%. Aquest descens, dels 2.303 casos delictius el primer trimestre del 2024 als 1.715 del primer d’enguany, deixa els números més baixos dels darrers deu anys. Una de les principals reduccions és en els delictes contra la llibertat sexual, de 36 a 16 (55,6%), però la resta de delictes també han disminuït. De fet, Terrassa és la ciutat de l’àmbit metropolità amb un descens més elevat del nombre de delictes. S’ha de valorar la tasca de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra, que comencen a veure’s en forma de reducció de la criminalitat.