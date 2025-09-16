La salut de ferro del comerç local

És molt freqüent quedar-se amb el fet que tanca una botiga. I sobretot si és un establiment conegut o amb història. Però darrere d’aquesta baixada de persiana, acostuma a haver-hi una nova activitat que ocupa el seu espai. De fet, durant el primer semestre del 2025, el teixit comercial al centre de Terrassa ha registrat 19 obertures, 24 tancaments i 9 canvis d’activitat, amb un saldo negatiu de 5 locals, segons l’estudi semestral de l’Observatori dels centres urbans. Si es mesura la densitat comercial, el nombre d’establiments per cada 100 metres, Terrassa està per sobre de la mitjana. Mentre l’Observatori situa el valor mitjà en 7,76 establiments per cada 100 metres de l’àrea comercial del centre, Terrassa en té 11,9. El comerç egarenc manté el pols amb el 84% dels locals oberts. El que deixar clar aquest informe és que hi ha rotació comercial i un interès inversor pels locals que queden buits. Per tant, el comerç té una salut de ferro a Terrassa.\r\n