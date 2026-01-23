La vida continua sense l’Anella Verda

Terrassa forma part de la zona infectada d’alt risc per la pesta porcina africana (PPA), juntament amb 11 municipis més, i les restriccions continuaran vigents fins que l’administració competent determini un canvi en les condicions. En aquesta zona d’alt risc, que abasta un radi de sis quilòmetres al voltant del focus detectat, es manté la prohibició d’accedir al medi natural fora del nucli urbà, i s’hi inclouen espais boscosos, lleres de rius, camps de conreu, parcs i camins. No obstant això, mentre Terrassa es manté dins la zona d’alt risc, municipis propers com Matadepera o Sant Llorenç Savall queden inclosos en la zona de baix risc, amb condicions diferents, però encara sota mesures de control, menys restrictives, això sí. Els terrassencs que habitualment fan esport o passegen per l’Anella Verda han hagut de buscar alternatives a la ciutat. Sembla que continuen trobant senglars morts i això no és bon senyal. Caldrà tenir paciència i fer vida sense l’Anella Verda.\r\n