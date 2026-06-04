Més presència policial a la nit

L’estiu és a tocar. Queden poques setmanes i ja sabem què passa quan arriba. La gent viu més al carrer. Les tardes són més llargues i les vacances fan que vulguem gaudir més. Les interaccions i les relacions s’intensifiquen. Per tant, el risc que hi hagi conflictes de convivència es multipliquen. És habitual que hi hagi més queixes per soroll o per activitats nocturnes incíviques com beure alcohol a les places. Sabem que això passarà perquè és inevitable a qualsevol ciutat. El repte és impedir que aquests petits conflictes es facin grans. Cal actuar amb celeritat i d’una forma efectiva perquè reduir l’impacte d’aquestes problemàtiques. Per tant, posar en marxa un Pla Operatiu Nocturn d’Estiu és una mesura molt encertada per anticipar-se i actuar davant de qualsevol situació d’inseguretat o problema de convivència. Sempre és important que la ciutadania vegi agents al carrer durant el dia. Però en aquests mesos també és clau que els vegin durant la nit.\r\n