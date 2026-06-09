Terrassencs amb estudis superiors

Ahir van començar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Un total de 1.251 egarencs de vint centres van fer la selectivitat amb els nervis inicials, que després es van apaivagant durant la jornada. Fa uns dies comentàvem la pressió a la qual estan sotmesos aquests estudiants, ja que hi ha la creença bona part del seu futur pot dependre de la selectivitat. Sigui com sigui, el que és important és que continuïn amb la seva formació, perquè les seves opcions professionals i laboral s’incrementaran. De fet, un total de 64.055 terrassencs de 15 anys o més tenen els estudis superiors com a màxim nivell assolit a la seva trajectòria acadèmica, una xifra d’alta qualificació que representa el 33% de la població egarenca en edat postobligatòria (194.165 habitants en total). Aquesta realitat col·loca Terrassa pràcticament en paral·lel amb el conjunt de Catalunya (36,7%), segons les dades de l’Idescat. Cal mantenir el percentatge o, fins i tot, incrementar-lo.\r\n