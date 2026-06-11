Terrassencs que construeixen

Què tenen en comú Albert Bermúdez, Esther Lao, Carmen Mas, Francesc Mauri, Xavier Álvarez, Berta Abellan i Sònia López? Des d’ahir al vespre, que han entrat en nòmina dels premis Gent de Terrassa que organitza el Diari de Terrassa. Malgrat que són perfils molt diferents, que treballen o es dediquen a àmbits molt diferents, comparteixen els valors del terrassenquisme. I més enllà d’això, són persones que construeixen ciutat des de les seves parcel·les de responsabilitat, sigui a través de la solidaritat, l’educació, la informació... I també els set guardonats van admetre que Terrassa és casa seva, hagin nascut o no a la ciutat. Un any més, i ja en van cinc, es demostra que Terrassa és el que és gràcies a l’impuls i l’empenta dels seus ciutadans. Com deia l’alcalde, Jordi Ballart, ahir el Diari va premiar set terrassencs, però certament els centenars que han passat per la secció Gent de Terrassa mereixerien el reconeixement.\r\n