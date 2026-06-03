Terrassa, situada a l'elit de l'esport

Hem sentit sempre aquella frase convertida en gairebé en un eslògan: Terrassa és la ciutat més olímpica del món. De fet, no són només paraules, és una dada que es pot comprovar sense fer gaires esforços. No només això, a Terrassa tenim un bon nombre de campions mundials o europeus en diferents disciplines, confirmant el potencial de la ciutat amb un marcat caràcter poliesportiu. Noms com Berta Abellan, Álvaro Granados, Bernat Sanahuja, Gerard Rodríguez, Dani Olmo, Paula Leitón, Llorenç Álvarez i un llarg etcètera col·leccionen èxits en les principals competicions de l’univers esportiu. De fet, cada any, el jurat de la Gala de l’Esport ho té molt difícil perquè ha de triar entre diferents esportistes que han fet prou mèrits per guanyar el guardó. Ara sabem que Terrassa ha estat la quarta ciutat de l’Estat amb més presència a la màxima categoria dels principals esports d’equip durant la temporada 2025-2026. És una fita més per sentir-nos orgullosos.\r\n