Actuació preventiva contra els aldarulls

Alguns perfils de xarxes socials estan intentant mobilitzar joves terrassencs per escometre actes vandàlics i saquejos a comerços del centre de la ciutat. Concretament, són dues les dates que ressonen amb més força, el 31 d’octubre i el 2 de novembre. Tant els Mossos d’Esquadra com la Policia Municipal estan fent seguiment d’aquests moviments, als quals de moment no donen credibilitat. Tanmateix, és important que les forces de seguretat estiguin preparades per evitar que es produeixin uns aldarulls semblants als de Barcelona de dissabte passat. És inadmissible que es produeixin fets d’aquesta mena. Manifestacions que acaben en saquejos a botigues amb l’excusa de la protesta. Cal filar molt prim per donar resposta a aquests actes violents, que es podrien estendre més enllà de la capital catalana. Per això, hi insistim, cal estar molt alerta i actuar preventivament abans que hi hagi qualsevol intent d’aldarull a la ciutat.\r\n